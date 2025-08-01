Родители в Татарстане жалуются на рост цен на школьную форму перед новым учебным годом

Школьный набор теперь стоит почти 16,5 тысячи, что на 7% больше, чем год назад

Фото: Ринат Назметдинов

В преддверии нового учебного года родители в Татарстане выражают обеспокоенность ростом цен на школьную форму и принадлежности. Сборы ребенка в школу обходятся в значительную сумму, что становится ощутимым ударом по семейному бюджету, сообщили «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Эльвира Алексеева, чья дочь идет в первый класс, рассказала, что только на три пары рубашек пришлось потратить 6 тысяч рублей. Юбка и жилетка обошлись еще в 5 тысяч, а впереди покупка спортивной формы и сарафана. По предварительным подсчетам, одеть одного ребенка стоит не менее 15 тысяч рублей. Если добавить к этому стоимость тетрадей, учебников и обуви, то сумма возрастает до 20 тысяч и более.

Родители отмечают, что цены на каждую позицию школьной формы в магазинах выросли в среднем на 200 рублей. Школьный набор теперь стоит почти 16,5 тысячи, что на 7% больше, чем год назад.

В то же время в швейной мастерской на Комарова, где форму на заказ шьют для 50 тысяч школьников из шести районов, цены остались прежними.

Многие родители в этом году предпочитают покупать канцелярские товары в онлайн-магазинах, где цены зачастую более выгодные. К примеру, набор, состоящий из циркуля, транспортира, простого карандаша и ластика, можно приобрести за 200—300 рублей.



Рената Валеева