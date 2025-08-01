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Золото взлетело выше $3400 впервые с 23 июля

18:34, 01.08.2025

Цена драгоценного металла продемонстрировала рост на 1,8%

Золото взлетело выше $3400 впервые с 23 июля
Фото: Реальное время

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex впервые с 23 июля превысила отметку в $3400 за тройскую унцию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

По состоянию на 16.10 по московскому времени цена драгоценного металла демонстрировала рост на 1,8%, достигнув $3401,9 за тройскую унцию.

Потенциальные пошлины США на покупателей российской нефти угрожают рублю. Однако, по мнению экономиста Равиля Ахтямова, Россия способна нейтрализовать угрозу и обеспечить финансовую стабильность за счет внутренних ресурсов и альтернативных партнеров. В своей колонке для «Реального времени» он анализирует эти угрозы и стратегии.

Рената Валеева

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