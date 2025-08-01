Новости экономики

18:23 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Банк России опубликовал курс валют на выходные с 2 августа

17:59, 01.08.2025

По отношению к основным денежным единицам рубль усилил свои позиции

Банк России опубликовал курс валют на выходные с 2 августа
Фото: Thought Catalog на Unsplash

Банк России опубликовал курс валют на выходные, с 2 августа. По отношению к основным денежным единицам рубль усилил свои позиции.

Доллар подорожал на 0,01 рубля, евро подешевел на 0,17 рубля, а юань — на 0,003 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 80,33 рубля;
  • евро — 91,71 рубля;
  • юань — 11,09 рубля.
Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Экономика

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть647.5
  • Нижнекамскнефтехим83.4
  • Казаньоргсинтез75.8
  • КАМАЗ94.8
  • Нижнекамскшина39.95
  • Таттелеком0.651