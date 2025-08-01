Банк России опубликовал курс валют на выходные с 2 августа
По отношению к основным денежным единицам рубль усилил свои позиции
Банк России опубликовал курс валют на выходные, с 2 августа. По отношению к основным денежным единицам рубль усилил свои позиции.
Доллар подорожал на 0,01 рубля, евро подешевел на 0,17 рубля, а юань — на 0,003 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 80,33 рубля;
- евро — 91,71 рубля;
- юань — 11,09 рубля.
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