В Казани и Чистополе жители остались без газа из-за проблем с вентиляцией и нарушений при капремонте

Пострадавших нет. Однако половина квартир дома надолго осталась без газа

Фото: Реальное время

В Казани и Чистополе произошли инциденты, в результате которых жилые дома остались без газоснабжения. Причиной стали проблемы с тягой и нарушения при проведении капитального ремонта.



В доме №30 на улице Светлой в Казани была приостановлена подача газа из-за отсутствия тяги. Жильцы одной из квартир сообщили о проблеме в аварийно-диспетчерскую службу. Отключен стояк на пять квартир.

Как сообщили в газовой службе, последнее техобслуживание проводилось в конце декабря прошлого года. Восстановление газоснабжения возможно только после предоставления акта трубо-печной службы управляющей компанией, пишет пресс-служба Госжилинспекции Татарстана.



В Чистополе, при проведении капремонта дома №30 по улице Мира, подрядчики проявили халатность. Субподрядчик должен был перекладывать вентканалы и дымоходы поэтапно, отключая поочередно каждый подъезд. Однако, не завершив работы в первом подъезде, компания приступила к демонтажу вентиляционных и дымовых шахт над вторым и третьим подъездами, не уведомив об этом ЭПУ «Чистопольгаз». В результате нарушилась тяга, и угарный газ стал поступать в квартиры.

Жильцы вызвали аварийную службу, и газоснабжение было приостановлено во всем доме. Квартиры остальных трех подъездов будут подключены только после проверки вентканалов и дымоходов, сказано на сайте.

Пострадавших нет. Но половина квартир дома надолго осталась без газа.

Напомним, Казань готовится к полному отказу от газовых колонок. Подробнее — в тексте.

Рената Валеева