В первом полугодии 2025 года спрос на каско в Татарстане вырос на 14%

Чаще всего в республике страховали российскую Lada

Фото: Динар Фатыхов

По итогам первого полугодия 2025 года спрос на каско среди автолюбителей Татарстана вырос на 14%. Об этом говорится в исследовании экосистемы Сбера для автолюбителей и СберСтрахования.

Чаще всего в республике страховали российскую Lada — на эту марку пришлось 15% от всех заключённых договоров каско для легковых авто. Следом идут Changan и Chery (по 14%), Haval (9%) и Geely (6%).

Чаще других свои автомобили страховали водители из Москвы (24% от всех договоров каско, заключённых в первом полугодии 2025 года), Санкт-Петербурга (13%) и Московской области (12%).

В целом по России в первом полугодии 2025 года каско чаще всего оформляли на автомобили марок Lada и Haval — по 9% от всех полисов для легковых авто. При этом автомобили китайских брендов продолжают укреплять позиции. Всего доля полисов каско, оформленных на машины из Китая, составляет 42% — на 16 п. п. больше, чем в январе-июне прошлого года, в количественном же отношении разница с первым полугодием 2024 года достигает почти двух раз. Чаще всего каско оформляют на модели Haval (22% от всех китайских авто в портфеле компании) Geely (19%), Chery (19%), Changan (15%) и Exeed (6%).

95% продаж пришлось на подержанные авто, 5% — на новые. Медианный чек на покупку авто с пробегом в первом полугодии составил 1 млн рублей, медианная стоимость нового автомобиля — 1,7 млн рублей. Средний размер выданного автокредита на покупку авто, составил 1,2 млн рублей.

Лидером продаж среди моделей в первом полугодии 2025 года стала Lada Granta — медианный чек на её покупку через составил 780 тыс. рублей. В пятёрку самых популярных моделей также вошли Kia Rio (925 тыс. рублей), Lada Vesta (1 млн рублей), Hyundai Solaris (870 тыс. рублей) и Ford Focus (700 тыс. рублей). Следом по объёму продаж идут Volkswagen Polo (870 тыс. рублей), Skoda Octavia (960 тыс. рублей), Toyota Camry (1,4 млн рублей), Toyota Corolla (890 тыс. рублей) и Kia Ceed (950 тыс. рублей).