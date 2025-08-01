Турецкие отели снизили цены в августе из-за падения спроса

В настоящее время, по словам эксперта, в августе отправиться в пятизвездочный отель «все включено» в Аланье можно за 100 тыс. рублей на двоих с перелетом

Фото: Рената Валеева

Турецкие отельеры вынуждены были снизить цены на размещение в августе из-за снижения спроса на направлении. Об этом сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ) со ссылкой на главу Комитета РСТ по турагентской деятельности, генерального директора «Сети магазинов горящих путевок» Сергея Агафонова.

— В начале этого сезона турецкие отели вновь подняли цены, туристы не были готовы ехать по таким ценам, мы увидели спад по направлению и переориентацию на другие страны. Турецкие отели осознали ошибку и уже ближе к высокому сезону начали снижать цены, давать различные скидки. Сейчас спрос на август хороший, цены примерно на уровне прошлогодних, — пояснил Агафонов.

По данным Министерства туризма Турции, в первой половине 2025 года страну посетило 2,6 млн российских туристов, что на 3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Как отметил Агафонов, эти данные соответствуют динамике продаж направления в России. Спрос на Турцию сейчас находится на прошлогоднем уровне, как и цены, которые скорректировались по сравнению с началом сезона.

В настоящее время, по словам эксперта, в августе отправиться в пятизвездочный отель «все включено» в Аланье можно за 100 тыс. рублей на двоих с перелетом. По статистике компании, в начале августа средний чек по Турции на одного туриста составляет 129,3 тыс. рублей, на двоих — 223 тыс., на троих — 269 тыс. рублей.

Россияне при планировании отпуска в первую очередь обращают внимание на бюджет поездки. 32,68% участников считают стоимость поездки самым важным фактором.

Рената Валеева