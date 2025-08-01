Путин назвал сроки поставки «Орешника» в Белоруссию

Президент подчеркнул, что ракетный комплекс «Орешник» хорошо зарекомендовал себя в боевых действиях

Вопрос о поставке новейшего российского ракетного комплекса «Орешник» в Белоруссию будет решен до конца текущего года. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе неформальной встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко на Валааме, пишет РИА «Новости».

— Наши специалисты — и белорусские военные специалисты, и российские — выбрали место для будущих позиций. И сейчас идет работа по подготовке этих позиций. Так что, скорее всего, мы до конца года этот вопрос закроем, — сообщил глава российского государства журналистам.



Президент России подчеркнул, что ракетный комплекс «Орешник» хорошо зарекомендовал себя в боевых действиях и обладает выдающимися характеристиками. По словам Путина, «Орешник» способен поражать цели на расстоянии до 5 тыс. км, «практически исключая возможность перехвата».



Рената Валеева