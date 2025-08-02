Сотрудники ТГК-16 приняли участие в праздновании Дня ВДВ

Энергетики посетили торжественные мероприятия в Нижнекамске

Фото: Альберт Муклаков

Сегодня, 2 августа, в Нижнекамске возле памятного комплекса воинам-интернационалистам состоялся торжественный митинг, посвященный 95-летию Воздушно-десантных войск.

Отдать дань уважения «крылатой пехоте» пришли представители городской власти, ветераны боевых действий, родственники погибших военнослужащих, учащиеся школ и неравнодушные жители Нижнекамска. Посетили мероприятие и сотрудники ТГК-16. Энергетики Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) ежегодно принимают участие в торжественных мероприятиях в честь Дня ВДВ.

— Участие в таких митингах — это не просто дань уважения, а наша возможность объединиться с обществом и выразить благодарность тем, кто защищал и продолжает защищать нашу страну. Каждый из нас должен помнить о важности поддержания патриотических традиций и уважения к истории. Празднование Дня ВДВ — это символ единства, силы духа и преданности Родине. Мы гордимся тем, что можем быть частью этого значимого события и подтверждать свою поддержку нашим военнослужащим, — подчеркнул генеральный директор АО «ТГК-16» Эдуард Галеев.

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Митинг завершился минутой молчания в память о тех, кто погиб, исполняя воинский долг, и церемонией возложения цветов.

Радифа Мингалева