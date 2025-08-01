Татарстанстат: овощи подешевели, мясо подорожало

За период с 21 по 28 июля 2025 года в Татарстане зафиксировано значительное снижение цен на овощи и яйца

Фото: Мария Зверева

За период с 21 по 28 июля 2025 года в Татарстане зафиксировано значительное снижение цен на овощи и яйца. Об этом сообщает Татарстанстат.

Особенно заметно подешевели картофель (-10,5%), капуста (-10,1%), свекла (-13,9%) и морковь (-12,9%). Мясопродукты показали разнонаправленную динамику. Подорожали свинина (+1,8%) и баранина (+1%). Молочная продукция продемонстрировала умеренный рост цен — творог (+2%), сметана (+0,9%) и сыры (+0,5%).

Стабильными остались цены на основные виды хлеба, макаронные изделия и крупы. Незначительно снизились цены на подсолнечное масло и маргарин. Яйца продемонстрировали существенное снижение стоимости (-7,1%), что может быть связано с сезонным фактором.

Ранее «Реальное время» рассказывало, что в Татарстане в июне 2025 года зафиксирован рост потребительских цен на 0,2% по сравнению с маем. Это самый низкий прирост цен в июне за последние три года.

Дмитрий Зайцев