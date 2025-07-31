Инфляция в Татарстане замедлилась до 10,1% в июне 2025 года

Замедление инфляции связано с высокими процентными ставками в экономике, которые сдерживают потребительский спрос

Фото: Артем Дергунов

В Татарстане в июне 2025 года зафиксирован рост потребительских цен на 0,2% по сравнению с маем. Это самый низкий прирост цен в июне за последние три года. Годовая инфляция в регионе снижалась третий месяц подряд и составила 10,1%, сообщает пресс-служба Центробанка.

По словам управляющего отделением — национальным банком по Татарстану Волго-Вятского ГУ Банка России Марата Шарифуллина, замедление инфляции связано с высокими процентными ставками в экономике, которые сдерживают потребительский спрос.

— Инфляция снижалась в том числе из-за высоких ставок в экономике — благодаря этому спрос на товары постепенно охлаждается и цены растут медленнее, некоторые товары дешевеют. Например, в июне вновь снизились цены на цифровую и бытовую технику, причем смартфоны, телевизоры, ноутбуки и планшеты были даже дешевле, чем год назад, — отметил Марат Шарифуллин.

Цены на продовольственные товары выросли незначительно, что обусловлено увеличением предложения ряда продуктов. При этом в июне отмечен, в частности, рост цен на туристические услуги, что связано с началом отпускного сезона.

Несмотря на замедление, инфляция в Татарстане остается выше целевого уровня. Банк России планирует вернуть инфляцию к 4% по стране в 2026 году, что потребует поддержания высоких процентных ставок в экономике в течение продолжительного периода.

Рената Валеева