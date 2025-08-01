«Татнефть» сократила прибыль в 1,8 раза в первом полугодии 2025 года

Выручка компании снизилась на 9,8% и составила 674 млрд рублей. Валовая прибыль упала на 36,6%, достигнув 142,2 млрд рублей

Фото: Максим Платонов

Чистая прибыль компании «Татнефть» за первое полугодие 2025 года составила 66,8 млрд рублей, что в 1,8 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, пишет ТАСС.

Выручка компании снизилась на 9,8% и составила 674 млрд рублей. Валовая прибыль упала на 36,6%, достигнув 142,2 млрд рублей. Прибыль до налогообложения также сократилась на 46% и составила 81,1 млрд рублей.

«Татнефть» входит в десятку крупнейших нефтедобывающих компаний России. Основным акционером является Республика Татарстан, владеющая 34% обыкновенных акций. Остальные акции распределены между казначейскими (3%), ADR (9%) и другими акционерами (54%).

Напомним, что принято финальное инвестиционное решение по проекту строительства завода по выпуску бутадиена в Атырауской области (Казахстан) мощностью 186 тыс. тонн. Инвестиции в проект оцениваются более чем в $1 млрд.



Анастасия Фартыгина