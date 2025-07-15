«Татнефть» построит в Казахстане завод по выпуску бутадиена за $1 млрд

Принято финальное инвестиционное решение по проекту строительства завода по выпуску бутадиена в Атырауской области (Казахстан) мощностью 186 тыс. тонн. Инвестиции в проект оцениваются более чем в $1 млрд. Об этом сообщили в нефтегазовой ассоциации РК PetrоCouncil.

Акционеры проекта планируют выбрать EPC-подрядчика до конца года.

— Данная новость является очень позитивной, с учетом того факта, что по многим новым нефтегазовым и нефтегазохимическим проектам Казахстана имеются большие проблемы с реализацией, — отметили в PetrоCouncil.

Завод будет выпускать:

60 тыс. тонн дивинилстирольного синтетического каучука (ДССК);

40 тыс. тонн стирол-бутадиен-стирольного каучука (СБС);

40 тыс. тонн метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ).

Запуск завода запланирован на 2027 год. Лицензиаром выступает американская Lummus Technology. Проект направлен на развитие локальной переработки сырья и создание интегрированной нефтехимической цепочки в Казахстане.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Как сообщает Telegram-канал «Нефть и газ Казахстана», проект поддерживается правительством Казахстана и входит в стратегическую повестку углубления промышленной кооперации между РФ и РК. «Татнефть» обладает опытом и компетенциями в производстве синтетических каучуков на территории России, в частности через компанию «Татнефть-Синтез-Каучук». Новый завод станет первым проектом компании за пределами России в нефтехимии.

Сырье планируется поставлять с Тенгизского и Королевского месторождений. Бутадиен планируется экспортировать в Россию, страны Европы, Китай и Турцию.

Проект реализует ТОО «Бутадиен», в котором 75%-ная доля принадлежит российской «Татнефти», а 25%-ная — Samruk-Kazyna Ondeu (Казахстан). «Татнефть» полностью управляет проектом, а Samruk-Kazyna Ondeu учитывает долю в «Бутадиене» как инвестицию в совместное предприятие.

Рената Валеева