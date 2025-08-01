Камала Харрис издаст мемуары о 107 днях президентской кампании 2024 года

Книга под названием «107 дней» выйдет 23 сентября

Бывший вице-президент США Камала Харрис выпустит мемуары о своей президентской кампании 2024 года, пишет The New York Times. Книга под названием «107 дней» выйдет 23 сентября в издательстве Simon & Schuster. Она расскажет о событиях, которые произошли после того, как Джо Байден снялся с предвыборной гонки и Харрис стала кандидатом от Демократической партии. Кампания продлилась чуть больше трех месяцев и завершилась поражением на выборах от Дональда Трампа. Харрис объявила о книге в видео, опубликованном в соцсетях. В нем она рассказала, что после окончания кампании обратилась за советом к близким и коллегам, записывала свои мысли в дневник. Эти записи легли в основу книги. По ее словам, она стремилась поделиться тем, что увидела, чему научилась и что, по ее мнению, необходимо для движения вперед.

По информации издательства, над текстом Харрис работала совместно с лауреатом Пулитцеровской премии, писательницей Джеральдин Брукс. Проект собрали за несколько месяцев, встречи проходили как лично, так и онлайн. Книга сосредоточена на избирательной кампании и не охватывает работу Харрис на посту вице-президента. Ее предыдущая автобиография The Truths We Hold вышла в 2019 году и описывала детство, карьеру сенатора и работу в должности генерального прокурора Калифорнии.

Издательство не раскрыло сумму сделки, но сообщило, что книгу редактировали глава Simon & Schuster Джонатан Карп и старший вице-президент Дон Дэвис. Карп отметил, что мемуары Харрис отличаются от большинства политических книг и ближе по духу к телевизионным драмам. По словам Дэвис, Брукс как бывший журналист и романист помогла построить текст как сюжетную историю, несмотря на известную развязку.

Объявление о мемуарах появилось вскоре после того, как Харрис заявила, что не будет баллотироваться в губернаторы Калифорнии в 2026 году. Это снова вызвало обсуждение ее политического будущего.

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Екатерина Петрова