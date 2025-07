Джо Байден получил $10 миллионов за мемуары о президентстве

У книги пока нет названия и не объявлена дата выхода

Бывший президент США Джо Байден работает над мемуарами о своем сроке в Белом доме, пишет газета The Wall Street Journal. У книги пока нет названия и не объявлена дата выхода. Издательство Little, Brown & Co., входящее в состав Hachette, на аукционе приобрело права на публикацию. Сумма аванса составила около 10 млн долларов. Об этом сообщили источники в отрасли.

Байдену 82 года. В мае 2025 года у него диагностировали агрессивную форму рака простаты. На недавних публичных мероприятиях он говорил, что спешит закончить книгу. По его словам, он «работает как проклятый» с издателем и ведет интенсивную работу над мемуарами, которые будут сосредоточены на периоде его президентства.

Бывшие президенты США традиционно публикуют книги о своей политической карьере. Такие мемуары часто позволяют авторам изложить собственную версию событий, а также ответить на критику. В случае Байдена это возможность прокомментировать вопросы о его физическом и психическом состоянии, которые обсуждались в прессе после его отказа участвовать в выборах 2024 года.

Байден вступил в должность в январе 2021 года. Он стал самым пожилым президентом в истории США. В 2024 году он неожиданно снял свою кандидатуру на второй срок, что вызвало волну обсуждений внутри партии и за ее пределами. В прессе и в политических кругах задавались вопросы о реакции его окружения на очевидное ухудшение состояния президента. Одной из самых обсуждаемых книг года стала «Первородный грех» Джейка Таппера и Алекса Томпсона. В ней подробно рассказано, как ближайшие советники Байдена игнорировали его слабость, подвергая риску предвыборную кампанию демократов. По данным Circana BookScan, книга разошлась тиражом около 100 тыс. экземпляров. На фоне выхода этой книги другие издатели предложили читателям литературу, сосредоточенную на скандалах, связанных с сыном Байдена — Хантером.

Авансы в десятки миллионов долларов за мемуары президентов — распространенная практика в издательском бизнесе. Чаще всего такие сделки заключаются не только ради продаж, но и ради престижа. В 2017 году супруги Обама получили рекордный контракт от Penguin Random House. Сумма сделки составила около 60 млн долларов. Мемуары Барака Обамы «Земля обетованная» продались тиражом более 2,8 млн экземпляров в твердой обложке, книга Мишель Обамы «Becoming. Моя история» — свыше 5 млн. Книга Билла Клинтона «Моя жизнь» вышла в 2004 году и была продана более чем 1,28 млн экземпляров. Джордж Буш-младший получил около 7 млн долларов за книгу «Рубеж решений», которая также стала бестселлером.

Однако рынок политической литературы за последние годы изменился. Он стал более поляризованным. Многие новые книги, посвященные итогам выборов 2024 года, не нашли широкой аудитории. Первая книга Байдена «Обещай мне, папа» вышла в 2017 году. В ней он рассказал о смерти старшего сына Бо Байдена от рака мозга. Тогда книга стала бестселлером. Позднее мемуары опубликовали его сестра Валери Байден Оуэнс, сын Хантер и жена Джилл. Последняя также написала несколько книг для детей.

Издательство Hachette не прокомментировало сделку. Пресс-секретарь Байдена и агентство Creative Artists Agency, представляющее его интересы, также отказались от комментариев.

Екатерина Петрова