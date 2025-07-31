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«Рубин» победил в Казани «Оренбург» в матче Кубка России

21:28, 31.07.2025

Гол Мирлинда Даку стал победным

«Рубин» победил в Казани «Оренбург» в матче Кубка России
Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» победил «Оренбург» со счетом 2:0 в матче 1-го тура группового раунда Кубка России в Пути РПЛ. Команда Рашида Рахимова продлила беспроигрышную серию в новом сезоне до трех игр подряд.

В составе «Рубина» голы забили Мирлинд Даку и Олег Иванов.

Победным стал мяч албанского форварда. Даку забил на 30-й минуте встречи с пенальти. Вратарь «рубиновых» Артур Нигматуллин сохранил свои ворота «сухими».

На 82-й минуте игры судьи отменили гол Дардана Шабанхаджая, зафиксировав офсайд. В самые последние мгновения Олег Иванов забил второй мяч после розыгрыша углового.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В следующем туре Кубка России «Рубин» сыграет с «Зенитом», игра состоится 12 августа в Санкт-Петербурге. Питерцы в первом матче в турнире обыграли грозненский «Ахмат» (2:1).

Ранее «Рубин» набрал четыре очка в стартовых двух турах Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда Рахимова обыграла «Ахмат» (2:0) и сыграла вничью с «Зенитом» (2:2).

Зульфат Шафигуллин

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