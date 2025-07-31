В Тукаевском районе прокуратура потребовала ликвидировать крупную незаконную свалку

По словам главы сельского поселения Дамиры Габдельхаевой, мусор начал появляться в начале июля

Прокуратура Тукаевского района Татарстана потребовала от администрации Новотроицкого сельского поселения ликвидировать крупную незаконную свалку, обнаруженную на его территории. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Свалка, объем которой составляет свыше 40 кубометров, находится на территории Новотроицкого сельского поселения, граничит с садовым некоммерческим товариществом и выходит к дороге, что облегчает доступ для несанкционированного сброса отходов. По словам главы сельского поселения Дамиры Габдельхаевой, мусор начал появляться в начале июля.

— Это не грунт, это галимый мусор, — констатирует глава сельского поселения Дамира Габдельхаева. Она также отметила, что недобросовестные компании, занимающиеся вывозом мусора, могут не доставлять отходы на официальные полигоны, а сваливать их в несанкционированных местах, так как это для них выгоднее.

Местные жители также признают, что часть отходов может быть выброшена теми, кто не имеет возможности сдать мусор официально.

Ситуацию усугубил произошедший на свалке пожар, который чудом не перекинулся на близлежащие пшеничные поля.



Рената Валеева