В России запретят прокат фильмов, дискредитирующих традиционные ценности

Закон наделяет Минкульт правом вносить изменения в уже выданные прокатные удостоверения

Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий выдачу прокатных удостоверений фильмам, содержащим материалы, дискредитирующие традиционные российские духовно-нравственные ценности или пропагандирующим их отмену. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон наделяет Минкульт правом вносить изменения в уже выданные прокатные удостоверения для уточнения возрастных ограничений, что позволит оперативно корректировать возможность показа фильмов, демонстрируемых в прокате.

Нововведения касаются и владельцев аудиовизуальных сервисов и соцсетей, которые будут обязаны не допускать распространение произведений, дискредитирующих духовно-нравственные ценности. В случае выявления такого контента, Минкультуры направляет соответствующее заключение в Роскомнадзор, который взаимодействует с площадками по отлаженным каналам связи. Социальные сети должны будут удалять такой контент и следить за тем, чтобы пользователи не публиковали его повторно.

Закон вступает в силу с 1 марта 2026 года.

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Рената Валеева