В Госдуме предложили запретить мигрантам переводить за границу суммы больше их зарплаты

Если сумма перевода превысит доход мигранта, он должен будет предоставить декларацию с подтверждением доходов

Фото: Мария Зверева

Депутаты Госдумы предложили запретить мигрантам переводить за рубеж денежные средства суммой выше их официальной заработной платы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Если сумма перевода превышает доход мигранта, он должен будет предоставить декларацию с подтверждением доходов. Авторами инициативы стали лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев, а также депутаты Сардана Авксентьева и Владимир Плякин.

Таким образом удастся повысить прозрачность финансовых операций и бороться с теневой экономикой.

Свое предложение авторы инициативы направили главе Центрального банка России Эльвире Набиуллиной.

Ранее правительство России получило предложение ввести налог для трудовых мигрантов в размере 5,1% от их заработной платы.



Дарья Сайфиева