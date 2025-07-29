Глава Минцифры Татарстана рассказал о новейшем способе мошенничества под видом судебных приставов
Мошенники звонят участникам судебных процессов и сообщают о переносе заседаний или готовности судебных решений
Глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин предупредил жителей республики о новой схеме телефонного мошенничества. Преступники представляются сотрудниками аппаратов мировых судей Татарстана, пытаясь обманом получить доступ к личным данным граждан.
По информации, опубликованной в телеграм-канале, мошенники звонят участникам судебных процессов и сообщают о переносе заседаний или готовности судебных решений. Затем они просят сообщить код из СМС-сообщения, якобы необходимый для подтверждения личности или получения информации о времени и месте разбирательства. Однако, как поясняет Хайруллин, этот код предназначен для изменения логина и пароля от личного кабинета на портале Госуслуг, что открывает мошенникам доступ к персональным данным.
— Сотрудники аппаратов мировых судей никогда не будут просить сообщать коды из СМС, данные счетов, банковских карт и иную личную информацию, — подчеркнул Хайруллин.
Министр также предоставил рекомендации, как избежать обмана:
- Никогда не сообщайте никому коды из СМС-сообщений.
- Не предоставляйте личную финансовую информацию по телефону.
- Завершите разговор, если возникают сомнения, и позвоните на официальный номер судов самостоятельно.
Телефонные мошенники все чаще применяют схемы, в которых побуждают потенциальных жертв перезванивать им.
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