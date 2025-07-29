Глава Минцифры Татарстана рассказал о новейшем способе мошенничества под видом судебных приставов

Мошенники звонят участникам судебных процессов и сообщают о переносе заседаний или готовности судебных решений

Фото: Динар Фатыхов

Глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин предупредил жителей республики о новой схеме телефонного мошенничества. Преступники представляются сотрудниками аппаратов мировых судей Татарстана, пытаясь обманом получить доступ к личным данным граждан.

По информации, опубликованной в телеграм-канале, мошенники звонят участникам судебных процессов и сообщают о переносе заседаний или готовности судебных решений. Затем они просят сообщить код из СМС-сообщения, якобы необходимый для подтверждения личности или получения информации о времени и месте разбирательства. Однако, как поясняет Хайруллин, этот код предназначен для изменения логина и пароля от личного кабинета на портале Госуслуг, что открывает мошенникам доступ к персональным данным.

— Сотрудники аппаратов мировых судей никогда не будут просить сообщать коды из СМС, данные счетов, банковских карт и иную личную информацию, — подчеркнул Хайруллин.

Министр также предоставил рекомендации, как избежать обмана:

Никогда не сообщайте никому коды из СМС-сообщений. Не предоставляйте личную финансовую информацию по телефону. Завершите разговор, если возникают сомнения, и позвоните на официальный номер судов самостоятельно.

Телефонные мошенники все чаще применяют схемы, в которых побуждают потенциальных жертв перезванивать им.

Рената Валеева