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Глава Минцифры Татарстана рассказал о новейшем способе мошенничества под видом судебных приставов

17:39, 29.07.2025

Мошенники звонят участникам судебных процессов и сообщают о переносе заседаний или готовности судебных решений

Глава Минцифры Татарстана рассказал о новейшем способе мошенничества под видом судебных приставов
Фото: Динар Фатыхов

Глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин предупредил жителей республики о новой схеме телефонного мошенничества. Преступники представляются сотрудниками аппаратов мировых судей Татарстана, пытаясь обманом получить доступ к личным данным граждан.

По информации, опубликованной в телеграм-канале, мошенники звонят участникам судебных процессов и сообщают о переносе заседаний или готовности судебных решений. Затем они просят сообщить код из СМС-сообщения, якобы необходимый для подтверждения личности или получения информации о времени и месте разбирательства. Однако, как поясняет Хайруллин, этот код предназначен для изменения логина и пароля от личного кабинета на портале Госуслуг, что открывает мошенникам доступ к персональным данным.

создано с помощью нейросети Kandinsky

— Сотрудники аппаратов мировых судей никогда не будут просить сообщать коды из СМС, данные счетов, банковских карт и иную личную информацию, — подчеркнул Хайруллин.

Министр также предоставил рекомендации, как избежать обмана:

  1. Никогда не сообщайте никому коды из СМС-сообщений.
  2. Не предоставляйте личную финансовую информацию по телефону.
  3. Завершите разговор, если возникают сомнения, и позвоните на официальный номер судов самостоятельно.

Телефонные мошенники все чаще применяют схемы, в которых побуждают потенциальных жертв перезванивать им.

Рената Валеева

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