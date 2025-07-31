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Банк России опубликовал курс валют на пятницу, 1 августа

19:36, 31.07.2025

По отношению к основным денежным единицам рубль усилил свои позиции

Банк России опубликовал курс валют на пятницу, 1 августа
Фото: Реальное время

Банк России опубликовал курс валют на пятницу, 1 августа. По отношению к основным денежным единицам рубль усилил свои позиции.

Евро подешевел на 3,08 рубля, доллар — на 1,52 рубля, а юань — на 0,28 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 80,32 рубля;
  • евро — 91,88 рубля;
  • юань — 11,09 рубля.
Рената Валеева

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