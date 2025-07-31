В Казани будут судить водителя, по вине которого погибли две женщины в ДТП

Он проигнорировал правила дорожного движения и выехал на нерегулируемый перекресток

Фото: Динар Фатыхов

Прокуратура города Казани утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 63-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Об этом сказано на сайте.

Согласно материалам следствия, трагический инцидент произошел 4 августа 2024 года в Верхнеуслонском районе Татарстана. Обвиняемый, управляя автомобилем Renault Duster, проигнорировал правила дорожного движения и выехал на нерегулируемый перекресток, где допустил столкновение с автомобилем Hyundai Tucson.

В результате столкновения две пассажирки автомобиля Renault Duster погибли на месте происшествия.

Рената Валеева