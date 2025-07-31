Бастрыкин поручил доложить о расследовании хулиганских действий подростков в Казани

Поводом послужили сообщения в соцсетях о противоправных действиях подростков в отношении сверстников, включая избиение и наезд на электросамокате

Председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Татарстану Валерию Липскому доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту хулиганских действий подростков в Казани. Об этом сообщили в телеграм-канале.

Поводом послужили сообщения в соцсетях о противоправных действиях подростков в отношении сверстников, включая избиение и наезд на электросамокате. Местные жители также выражают обеспокоенность отсутствием, по их мнению, должной реакции со стороны компетентных органов на происходящее.

Следственными органами СКР по республике по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).

29 июля Бастрыкин поручил Липскому представить доклад о ходе расследования уголовного дела, связанного с ненадлежащим оказанием медпомощи годовалому ребенку.

Рената Валеева