Бастрыкин потребовал доклад по делу о ненадлежащей медпомощи ребенку в Татарстане
По словам заявительницы, во время транспортировки в медицинское учреждение необходимые реанимационные мероприятия не проводились
Председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил руководителю СКР по Татарстану Валерию Липскому представить доклад о ходе расследования уголовного дела, связанного с ненадлежащим оказанием медицинской помощи годовалому ребенку. Об этом сообщает пресс-служба СКР.
Основанием для поручения стало обращение жительницы Татарстана в Информационный центр. Женщина сообщила, что в августе 2023 года вызвала скорую помощь своему годовалому сыну из-за приступа удушья. Однако, по словам заявительницы, во время транспортировки в медицинское учреждение необходимые реанимационные мероприятия не проводились, что привело к установлению у мальчика инвалидности. До настоящего времени виновные в произошедшем не привлечены к ответственности.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
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