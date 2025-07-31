Татарстан оказался в числе лидеров по регистрации гаражей по «гаражной амнистии»

С начала действия закона в Татарстане зарегистрировано 8,2 тысячи гаражей по упрощенной схеме

Фото: Артем Дергунов

Татарстан вошел в число лидеров среди регионов России по количеству зарегистрированных гаражей в рамках действия закона о «гаражной амнистии». Об этом сообщил зампредседателя правительства Марат Хуснуллин, передает пресс-служба. С начала действия закона в Татарстане зарегистрировано 8,2 тыс. гаражей по упрощенной схеме.

Всего по стране Росреестром зарегистрировано более 605 тыс. объектов.

— Президент подписал закон о гаражной амнистии в апреле 2021 года, он стал важной мерой поддержки россиян, которые получили возможность оформить по упрощенной схеме незарегистрированный гараж и землю под ним. Эта работа направлена на защиту прав и интересов граждан, а также стимулирует развитие рынка недвижимости, — отметил Хуснуллин.

Помимо Татарстана, лидерами по числу зарегистрированных гаражей стали Омская (12,9 тыс.), Московская (9,2 тыс.), Тюменская (8,9 тыс.) и Саратовская (8,4 тыс.) области.

— За первое полугодие 2025 года зарегистрировано почти 87 тыс. объектов (25 тыс. гаражей и 62 тыс. земельных участков под ними), что сопоставимо с аналогичным периодом годом ранее, — сообщил руководитель Росреестра Олег Скуфинский.

В Казани в Советском районе стартует демонтаж самовольно установленных объектов. Глава администрации района распорядился убрать незаконно размещенные конструкции, такие как металлические гаражи и шлагбаумы.



Рената Валеева