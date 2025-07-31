Почти два десятка самостроев снесут в Советском районе Казани
В списке объектов, подлежащих демонтажу, указаны улицы Латышских Стрелков, Интернациональная, Станционная и другие
В Казани в Советском районе стартует демонтаж самовольно установленных объектов. Глава администрации района распорядился убрать незаконно размещенные конструкции, такие как металлические гаражи и шлагбаумы. Соответствующий документ опубликовали на сайте мэрии города.
В списке объектов, подлежащих демонтажу, указаны адреса, где они находятся. Это, в частности, улицы Латышских Стрелков, Интернациональная, Станционная 3-я и другие.
Собственникам данных объектов предоставят срок для добровольного демонтажа. Если они не уберут свои конструкции, администрация района обеспечит их снос. Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Е.Н. Калеев будет следить за выполнением распоряжения.
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