Почти два десятка самостроев снесут в Советском районе Казани

В списке объектов, подлежащих демонтажу, указаны улицы Латышских Стрелков, Интернациональная, Станционная и другие

Фото: Дарья Пинегина

В Казани в Советском районе стартует демонтаж самовольно установленных объектов. Глава администрации района распорядился убрать незаконно размещенные конструкции, такие как металлические гаражи и шлагбаумы. Соответствующий документ опубликовали на сайте мэрии города.

В списке объектов, подлежащих демонтажу, указаны адреса, где они находятся. Это, в частности, улицы Латышских Стрелков, Интернациональная, Станционная 3-я и другие.

Собственникам данных объектов предоставят срок для добровольного демонтажа. Если они не уберут свои конструкции, администрация района обеспечит их снос. Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Е.Н. Калеев будет следить за выполнением распоряжения.



Анастасия Фартыгина