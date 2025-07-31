Президент подписал закон о регулировании платформенной экономики в России
Закон вводит ряд ключевых мер для обеспечения прозрачности и защиты прав потребителей и продавцов на маркетплейсах и других цифровых платформах
Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на регулирование деятельности цифровых платформ, выступающих посредниками при совершении сделок и предоставляющих возможность оплаты товаров, работ или услуг. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон вводит ряд ключевых мер для обеспечения прозрачности и защиты прав потребителей и продавцов на маркетплейсах и других цифровых платформах.
Основные положения закона:
- перед допуском на платформу продавцы будут проходить проверку юрлиц и ИП через единые госреестры, единую систему идентификации и аутентификации, а также иными способами, установленными правительством;
- платформы обязаны предоставить гражданам техническую возможность связи с поставщиками для упрощения процедуры возврата некачественных товаров;
- владельцы цифровых платформ обязаны обеспечить равный и беспрепятственный доступ к своим ресурсам неограниченному кругу лиц, предоставить возможность ознакомления с правилами, а также не допускать создания дискриминационных условий;
- к продаже на маркетплейсах не будут допускаться товары, обращение которых запрещено законодательством;
- предоставление скидок за счет продавца возможно только с его согласия, о чем платформа обязана его уведомить;
- вводится обязательная система досудебного рассмотрения жалоб и разрешения споров между участниками платформы;
- правительство установит правила формирования и ведения реестра ПЦП, определяющие состав включаемых в него сведений, условия и порядок включения (исключения). Также кабмин сможет устанавливать дополнительные критерии отнесения платформы к ПЦП, в том числе в зависимости от количества российских интернет-пользователей, и определит перечень сведений, подлежащих проверке оператором ПЦП;
- для обеспечения государственных контрольных функций предусмотрен обязательный информационный обмен операторов ПЦП с налоговыми органами и государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства в сфере платформенной экономики.
Закон вступит в силу с 1 октября 2026 года.
Ранее сенатор Совфеда от Башкортостана Олег Голов предложил запретить размещать на первых этажах жилых домов склады для обработки и доставки онлайн-заказов и пункты выдачи маркетплейсов.
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