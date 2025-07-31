Президент подписал закон о регулировании платформенной экономики в России

Закон вводит ряд ключевых мер для обеспечения прозрачности и защиты прав потребителей и продавцов на маркетплейсах и других цифровых платформах

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на регулирование деятельности цифровых платформ, выступающих посредниками при совершении сделок и предоставляющих возможность оплаты товаров, работ или услуг. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон вводит ряд ключевых мер для обеспечения прозрачности и защиты прав потребителей и продавцов на маркетплейсах и других цифровых платформах.

Основные положения закона:

перед допуском на платформу продавцы будут проходить проверку юрлиц и ИП через единые госреестры, единую систему идентификации и аутентификации, а также иными способами, установленными правительством;

платформы обязаны предоставить гражданам техническую возможность связи с поставщиками для упрощения процедуры возврата некачественных товаров;

владельцы цифровых платформ обязаны обеспечить равный и беспрепятственный доступ к своим ресурсам неограниченному кругу лиц, предоставить возможность ознакомления с правилами, а также не допускать создания дискриминационных условий;

к продаже на маркетплейсах не будут допускаться товары, обращение которых запрещено законодательством;

Максим Платонов / realnoevremya.ru

предоставление скидок за счет продавца возможно только с его согласия, о чем платформа обязана его уведомить;

вводится обязательная система досудебного рассмотрения жалоб и разрешения споров между участниками платформы;

правительство установит правила формирования и ведения реестра ПЦП, определяющие состав включаемых в него сведений, условия и порядок включения (исключения). Также кабмин сможет устанавливать дополнительные критерии отнесения платформы к ПЦП, в том числе в зависимости от количества российских интернет-пользователей, и определит перечень сведений, подлежащих проверке оператором ПЦП;

для обеспечения государственных контрольных функций предусмотрен обязательный информационный обмен операторов ПЦП с налоговыми органами и государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства в сфере платформенной экономики.

Закон вступит в силу с 1 октября 2026 года.



Ранее сенатор Совфеда от Башкортостана Олег Голов предложил запретить размещать на первых этажах жилых домов склады для обработки и доставки онлайн-заказов и пункты выдачи маркетплейсов.

Рената Валеева