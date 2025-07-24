В Совфеде предложили запретить пункты выдачи маркетплейсов в жилых домах

Причина в неудобствах, которые создают грузовики, ежедневно доставляющие товары в пункты выдачи

Фото: Анастасия Фартыгина

Сенатор Совфеда от Башкортостана Олег Голов предложил запретить размещать на первых этажах жилых домов склады для обработки и доставки онлайн-заказов и пункты выдачи маркетплейсов. Об этом сообщают «Известия».

Причина в том, что грузовики, привозящие товары, блокируют движение у жилых домов, мешая проезду автомобилей и пешеходам, нередко повреждают личный транспорт или фасады зданий.

При этом Олег Голов отметил, что такой запрет потребует от бизнеса пересмотра своих моделей, так как предпринимателям придется искать новые помещения, что спровоцирует рост логистических затрат и корректировку схем доставки.

Ранее сообщалось, что в Казани в результате сильного дождя обрушилось асфальтовое покрытие на территории складского комплекса Wildberries в Зеленодольском районе.



Дарья Сайфиева