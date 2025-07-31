«Рубин» оштрафовали за оскорбительные кричалки фанатов в адрес «Зенита»

Болельщики скандировали: «Зенит» — позор российского футбола»

Фото: Динар Фатыхов

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение оштрафовать казанский «Рубин» на 10 тысяч рублей за скандирование болельщиками оскорбительной кричалки «Зенит» — позор российского футбола» во время матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против команды из Санкт-Петербурга. Об этом сообщил журналистам глава КДК РФС Артур Григорьянц, пишет РИА «Новости».

Матч между «Рубином» и «Зенитом», состоявшийся в воскресенье в Казани, завершился ничьей со счетом 2:2. Во время игры болельщики хозяев поля скандировали кричалку, направленную против петербургского клуба.

— «Рубин» за скандирование болельщиками оскорбительных выражений в адрес «Зенита» оштрафован на 10 тысяч рублей, — заявил Григорьянц.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, что ранее болельщики различных футбольных клубов на матчах РПЛ и Кубка России неоднократно скандировали кричалку «Зенит» — позор российского футбола». КДК РФС регулярно наказывает клубы, чьи болельщики допускают подобные нарушения. В сентябре 2024 года Артур Григорьянц пригрозил закрытием сектора на домашнем стадионе ЦСКА в случае повторного нарушения. Впервые кричалку озвучили болельщики воронежского «Факела» в матче с «Зенитом» в сезоне-2023/24.

Рената Валеева