Жителям пяти домов в Лаишевском районе вернули деньги за некачественную воду

Из-за засорения фильтров вода в пяти домах была мутной

Фото: Артем Дергунов

Прокуратура Лаишевского района Татарстана провела проверку исполнения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, выявив нарушения в деятельности ресурсоснабжающей организации ООО «Благоустройство П. Ковали». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

В ходе проверки было установлено, что ООО «Благоустройство П. Ковали» в период с апреля по май 2025 года предоставляло услугу по водоснабжению ненадлежащего качества. Из-за засорения фильтров вода в пяти домах была мутной. В соответствии с законодательством в таких случаях взимание полной платы за водоснабжение недопустимо.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура Лаишевского района внесла представление в адрес ООО «Благоустройство П. Ковали». По результатам рассмотрения представления нарушения были устранены.

Жителям Татарстана вернули более 13,6 млн рублей переплаты за ЖКХ с начала 2025 года.

Рената Валеева