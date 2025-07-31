Путин подписал закон, расширяющий доступ следствия к банковской информации
Доступ будет предоставляться по уголовным делам, находящимся в производстве указанных лиц
Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий банки предоставлять следователям и дознавателям справки по операциям, счетам и вкладам физических и юридических лиц. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон вступит в силу 1 сентября.
Законопроект, разработанный правительством, направлен на повышение эффективности противодействия преступлениям, совершаемым с использованием IT-технологий.
Согласно новому закону, кредитные организации обязаны предоставлять справки по операциям, счетам и вкладам физических и юридических лиц по запросам:
- руководителя следственного органа;
- следователя с согласия руководителя следственного органа;
- начальника органа дознания;
- дознавателя с согласия прокурора.
Доступ к банковской информации будет предоставляться по уголовным делам, находящимся в производстве указанных лиц, в случаях, когда требуется приостановка операций с денежными средствами, включая электронные.
Новый закон является частью пакета законодательных инициатив правительства, призванных усилить борьбу с киберпреступностью.
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