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Путин подписал закон, расширяющий доступ следствия к банковской информации

15:41, 31.07.2025

Доступ будет предоставляться по уголовным делам, находящимся в производстве указанных лиц

Путин подписал закон, расширяющий доступ следствия к банковской информации
Фото: Максим Платонов

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий банки предоставлять следователям и дознавателям справки по операциям, счетам и вкладам физических и юридических лиц. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон вступит в силу 1 сентября.

Законопроект, разработанный правительством, направлен на повышение эффективности противодействия преступлениям, совершаемым с использованием IT-технологий.

Согласно новому закону, кредитные организации обязаны предоставлять справки по операциям, счетам и вкладам физических и юридических лиц по запросам:

  • руководителя следственного органа;
  • следователя с согласия руководителя следственного органа;
  • начальника органа дознания;
  • дознавателя с согласия прокурора.

Доступ к банковской информации будет предоставляться по уголовным делам, находящимся в производстве указанных лиц, в случаях, когда требуется приостановка операций с денежными средствами, включая электронные.

Новый закон является частью пакета законодательных инициатив правительства, призванных усилить борьбу с киберпреступностью.

МВД раскрыло новую мошенническую схему, связанную с «обучением торговле криптовалютами».

Рената Валеева

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