МВД предупредило о новой схеме мошенничества с криптовалютами
МВД России раскрыло новую мошенническую схему, связанную с «обучением торговле криптовалютами». Об этом сообщается в telegram-канале Управления по борьбе с киберпреступностью (УБК).
По информации ведомства, мошенники действуют через иностранные кол-центры и маскируют свою деятельность под обучение торговле криптовалютами. Их цель — оценить уровень финансовой грамотности потенциальной жертвы, которую они называют «мамонтом», и установить доверительные отношения.
Мошенник, представляясь экспертом в криптотрейдинге, создает атмосферу дружелюбия и спешки, чтобы снизить критичность жертвы. Он объясняет несуществующие арбитражные операции с использованием фальшивых «нейросетевых ботов». Жертва регистрируется на биржах и вносит деньги, веря в обещанную прибыль. В итоге мошенники получают доступ к ее аккаунту и выводят средства на свои счета.
Напомним, что в России создадут базу с биометрическими данными мошенников. Ее планируется создать до 1 апреля 2026 года.
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