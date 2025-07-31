Статистика: у каждого четвертого жителя Казани есть любимый спортсмен

Но чаще всего казанцы смотрят трансляции, чтобы увидеть победу любимой команды

Фото: Артем Дергунов

Букмекерская компания Olimpbet провела опрос среди жителей городов-миллионников о выборе для просмотра различных видов спорта. Результаты показали, что у мужской части респондентов, которые имеют фаворитов среди спортсменов (27% из числа опрошенных), выбор падает чаще всего на мужчин (85%), преимущественно из мира футбола. Следом идут баскетболисты и хоккеисты. Женщинам, ответившим положительно на вопрос о наличии любимого спортсмена (18%), в одинаковой пропорции нравятся спортсмены обоих полов (51% против 49%). Хоккеисты, футболисты и волейболисты — выбор кумиров среди болельщиц.

В ходе опроса удалось выяснить, что у мужчин и женщин разные мотивы для просмотра спортивных трансляций. Для мужчин важно поддержать любимую команду или спортсмена (не малую роль в этом играет чувство азарта). Женщины же включают трансляции именно из-за зрелищности контента.

Свыше трети всех опрошенных казанцев смотрят спортивные трансляции, потому что хотят увидеть победу любимой команды.

Для просмотра опрошенные выбирают: футбол (среди мужчин — 43%, среди женщин — 15%), смешанные единоборства (мужчины — 18%, женщины — 19%), а также хоккей у мужской аудитории и баскетбол у женской.

Опрос показал, что среди мужчин-зрителей бытует убеждение в недостаточном понимании спорта женщинами, хотя именно вторые являются самыми эмоциональными болельщиками.

Ранее «Реальное время» сообщало, что татарстанский прыгун в воду Никита Шлейхер вместе с партнером по сборной России Русланом Терновым завоевал серебряные медали чемпионата мира, который проходит в эти дни в Сингапуре.

Наталья Жирнова