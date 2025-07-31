Минобороны России заявило об ударах по предприятиям ВПК и военной инфраструктуре Украины
Удар провели высокоточным оружием и беспилотниками по целям
Сегодня ночью российские Вооруженные Силы провели групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками по целям на Украине, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
В результате атаки были поражены предприятия военно-промышленного комплекса, военный аэродром, а также склады с боеприпасами и комплектующими для производства беспилотников.
Минобороны России подтвердило, что все назначенные объекты были успешно уничтожены.
Напомним, что сегодня российские войска освободили город Часов Яр в ДНР.
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