Минобороны России заявило об ударах по предприятиям ВПК и военной инфраструктуре Украины

Удар провели высокоточным оружием и беспилотниками по целям

Фото: Дарья Пинегина

Сегодня ночью российские Вооруженные Силы провели групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками по целям на Украине, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В результате атаки были поражены предприятия военно-промышленного комплекса, военный аэродром, а также склады с боеприпасами и комплектующими для производства беспилотников.

Минобороны России подтвердило, что все назначенные объекты были успешно уничтожены.

Напомним, что сегодня российские войска освободили город Часов Яр в ДНР.



Анастасия Фартыгина