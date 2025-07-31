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СБУ объявила в розыск телеведущую Тину Канделаки

11:13, 31.07.2025

Ей предъявлены обвинения в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины»

СБУ объявила в розыск телеведущую Тину Канделаки
Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск Тину Канделаки, замгендиректора холдинга «Газпром-медиа», пишет ТАСС.

  • Канделаки находится в розыске с марта 2022 года. Ей предъявлены обвинения в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

Кроме того, с 2017 года личные данные Канделаки внесены в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец»* из-за ее поездок в Крым и поддержки действий России.

СБУ активно предъявляет обвинения российским деятелям культуры, а также политикам и военным.

Накануне народного артиста России Валерия Гергиева, композитора Игоря Крутого и дирижера Владимира Спивакова внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец»*.

Анастасия Фартыгина
Справка

* включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

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