СБУ объявила в розыск телеведущую Тину Канделаки
Ей предъявлены обвинения в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины»
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск Тину Канделаки, замгендиректора холдинга «Газпром-медиа», пишет ТАСС.
- Канделаки находится в розыске с марта 2022 года. Ей предъявлены обвинения в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».
Кроме того, с 2017 года личные данные Канделаки внесены в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец»* из-за ее поездок в Крым и поддержки действий России.
СБУ активно предъявляет обвинения российским деятелям культуры, а также политикам и военным.
Накануне народного артиста России Валерия Гергиева, композитора Игоря Крутого и дирижера Владимира Спивакова внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец»*.
Справка
* включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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