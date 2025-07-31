СБУ объявила в розыск телеведущую Тину Канделаки

Ей предъявлены обвинения в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины»

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск Тину Канделаки, замгендиректора холдинга «Газпром-медиа», пишет ТАСС.

Канделаки находится в розыске с марта 2022 года. Ей предъявлены обвинения в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

Кроме того, с 2017 года личные данные Канделаки внесены в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец»* из-за ее поездок в Крым и поддержки действий России.

СБУ активно предъявляет обвинения российским деятелям культуры, а также политикам и военным.

Накануне народного артиста России Валерия Гергиева, композитора Игоря Крутого и дирижера Владимира Спивакова внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец»*.



Анастасия Фартыгина