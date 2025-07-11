Крутой, Гергиев и Спиваков внесены в украинский «Миротворец»*

Фото: Динар Фатыхов

Народный артист России Валерий Гергиев, композитор Игорь Крутой и дирижер Владимир Спиваков были внесены в базу данных украинского сайта «Миротворец»*. Этот интернет-ресурс специализируется на публикации персональных данных людей, которые, по мнению его администраторов, причастны к действиям, угрожающим национальной безопасности Украины.

Согласно опубликованным на сайте сведениям, маэстро Валерий Гергиев значится в базе с 2017 года. Причинами его включения указаны «антиукраинская пропаганда» и публичная поддержка политики России. Композитор Игорь Крутой был внесен в «Миротворец»* в 2015 году. В качестве основания упоминаются его регулярные посещения Крыма и участие в организации конкурса «Детская новая волна» в Артеке. Дирижер Владимир Спиваков появился на сайте в 2020 году за поддержку воссоединения Крыма с Россией.

Ранее сообщалось, что в аналогичную базу данных «Миротворца»* попала актриса Светлана Ходченкова, которая в свое время часто снималась в одних проектах с Владимиром Зеленским. Поводом для ее включения также стали визиты в Крым, которые Киев расценивает как незаконное пересечение границы.



Рената Валеева