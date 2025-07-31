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В Советском районе Казани временно отключено водоснабжение из-за аварии

09:00, 31.07.2025

Ожидается, что водоснабжение будет восстановлено 31 июля 2025 года к 22:00

В Советском районе Казани временно отключено водоснабжение из-за аварии
Фото: Динар Фатыхов

В Советском районе Казани произошло аварийное отключение холодного водоснабжения из-за проблемы на водопроводе. Прекращено водоснабжение по адресу: п. Торфяной, ул. Центрально-Торфяная, 3а. Об этом сообщили в пресс-службе городского «Водоканала».

Без воды остались жители следующих адресов:

  • Агрызская, 78, 80, 82;
  • Дорожная, 20, 22, 24;
  • Мира, 62к.1, 62к.2, 64к.1, 64к.2;
  • п. Торфяной;
  • п. Карьер;
  • п. Нагорный;
  • Сибирский тракт, 43а, 43д, 43.

Ожидается, что водоснабжение будет восстановлено 31 июля 2025 года к 22:00.

Анастасия Фартыгина

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