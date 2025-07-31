В Советском районе Казани временно отключено водоснабжение из-за аварии
Ожидается, что водоснабжение будет восстановлено 31 июля 2025 года к 22:00
В Советском районе Казани произошло аварийное отключение холодного водоснабжения из-за проблемы на водопроводе. Прекращено водоснабжение по адресу: п. Торфяной, ул. Центрально-Торфяная, 3а. Об этом сообщили в пресс-службе городского «Водоканала».
Без воды остались жители следующих адресов:
- Агрызская, 78, 80, 82;
- Дорожная, 20, 22, 24;
- Мира, 62к.1, 62к.2, 64к.1, 64к.2;
- п. Торфяной;
- п. Карьер;
- п. Нагорный;
- Сибирский тракт, 43а, 43д, 43.
Ожидается, что водоснабжение будет восстановлено 31 июля 2025 года к 22:00.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».