В Советском районе Казани временно отключено водоснабжение из-за аварии

Ожидается, что водоснабжение будет восстановлено 31 июля 2025 года к 22:00

Фото: Динар Фатыхов

В Советском районе Казани произошло аварийное отключение холодного водоснабжения из-за проблемы на водопроводе. Прекращено водоснабжение по адресу: п. Торфяной, ул. Центрально-Торфяная, 3а. Об этом сообщили в пресс-службе городского «Водоканала».

Без воды остались жители следующих адресов:

Агрызская, 78, 80, 82;

Дорожная, 20, 22, 24;

Мира, 62к.1, 62к.2, 64к.1, 64к.2;

п. Торфяной;

п. Карьер;

п. Нагорный;

Сибирский тракт, 43а, 43д, 43.

Ожидается, что водоснабжение будет восстановлено 31 июля 2025 года к 22:00.



Анастасия Фартыгина