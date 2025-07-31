Новую экосистему обнаружили в Тихом океане между Россией и Аляской
Эта экосистема, находящаяся в Курило-Камчатской и Алеутской впадинах, питается химическими веществами, которые просачиваются с морского дна
Исследователи нашли новую экосистему на глубине более 30 тыс. футов в Тихом океане между Россией и Аляской, сообщает The Washington Post.
Команда международных ученых, возглавляемая Мэнгран Ду, использовала подводный аппарат для погружения в одну из самых глубоких впадин. Они обнаружили плотные скопления трубчатых червей с кроваво-красными щупальцами, сверкающих улиток и белых существ, которые напоминали спешащих домой людей.
- Эта экосистема, находящаяся в Курило-Камчатской и Алеутской впадинах, питается химическими веществами, которые просачиваются с морского дна.
Исследователи отмечают, что в течение десятилетий изучали организмы, живущие вокруг гидротермальных источников, но экосистемы, основанные на холодных источниках, оставались недостаточно исследованными. Погружение в «хадальный» уровень океана, названный в честь греческого бога подземного мира, стало возможным благодаря новым технологиям.
Хотя страны, такие как Китай и США, стремятся использовать минеральные ресурсы морского дна, исследованные впадины, вероятно, слишком глубокие для добычи. Ученые ожидают, что некоторые образцы, собранные из впадин, могут оказаться новыми для науки.
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