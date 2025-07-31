Новую экосистему обнаружили в Тихом океане между Россией и Аляской

Эта экосистема, находящаяся в Курило-Камчатской и Алеутской впадинах, питается химическими веществами, которые просачиваются с морского дна

Фото: Реальное время

Исследователи нашли новую экосистему на глубине более 30 тыс. футов в Тихом океане между Россией и Аляской, сообщает The Washington Post.

Команда международных ученых, возглавляемая Мэнгран Ду, использовала подводный аппарат для погружения в одну из самых глубоких впадин. Они обнаружили плотные скопления трубчатых червей с кроваво-красными щупальцами, сверкающих улиток и белых существ, которые напоминали спешащих домой людей.

Эта экосистема, находящаяся в Курило-Камчатской и Алеутской впадинах, питается химическими веществами, которые просачиваются с морского дна.

Реальное время / realnoevremya.ru

Исследователи отмечают, что в течение десятилетий изучали организмы, живущие вокруг гидротермальных источников, но экосистемы, основанные на холодных источниках, оставались недостаточно исследованными. Погружение в «хадальный» уровень океана, названный в честь греческого бога подземного мира, стало возможным благодаря новым технологиям.

Хотя страны, такие как Китай и США, стремятся использовать минеральные ресурсы морского дна, исследованные впадины, вероятно, слишком глубокие для добычи. Ученые ожидают, что некоторые образцы, собранные из впадин, могут оказаться новыми для науки.

Анастасия Фартыгина