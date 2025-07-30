Трамп ввел повышенные пошлины на импорт из Бразилии

В документе утверждается, что действия правительства Бразилии представляют собой «угрозу нацбезопасности»

Президент США Дональд Трамп подписал указ о повышении таможенных пошлин на импорт товаров и услуг из Бразилии до 50%. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, опубликовав текст указа.

В документе утверждается, что действия правительства Бразилии представляют собой «угрозу нацбезопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов».

Повышение пошлин, как отмечается в указе, связано с судебным процессом, идущим в Бразилии над предыдущим президентом Жаиром Болсонару. Американская сторона считает это дело «политически мотивированным».

Ранее Трамп заявил о намерении ввести 25-процентные пошлины на товары, импортируемые из Индии, начиная с 1 августа.



Рената Валеева