Трамп анонсировал 25-процентные пошлины на товары из Индии из-за «сотрудничества с Россией»

С 1 августа Нью-Дели будет вынужден платить пошлину, а также «штраф за вышеуказанные действия»

Фото: Татьяна Демина

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести 25-процентные пошлины на товары, импортируемые из Индии, начиная с 1 августа. Свое решение он объяснил высокими тарифами, торговыми барьерами со стороны Нью-Дели, а также «сотрудничеством с Россией», передает РИА «Новости».

— Индия всегда закупала большую часть своего вооружения у России и является крупнейшим покупателем российских энергоносителей наряду с Китаем, — написал Трамп в своей социальной сети TRUTH Social.

По словам Трампа, с 1 августа Нью-Дели будет вынужден платить пошлину в 25%, а также «штраф за вышеуказанные действия».

Американский лидер также отметил, что на протяжении многих лет США вели относительно небольшой бизнес с Индией из-за «чрезмерно высоких тарифов» и «наиболее обременительных нетарифных торговых барьеров среди всех стран».



Накануне Трамп заявил, что его администрация намерена достичь договоренностей с Россией по урегулированию конфликта на Украине в течение 10 дней. В противном случае, по словам Трампа, США введут импортные пошлины.

Рената Валеева