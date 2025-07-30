В Азнакаевском районе завершен ремонт участка дороги за 143,9 млн рублей

Из федерального бюджета на ремонт данного участка было выделено 113,7 млн рублей

В Азнакаевском районе Татарстана завершены ремонтные работы на участке автодороги Азнакаево — Дусюмово (км 5,1 — км 11,4) протяженностью более 6,2 км. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

Ремонт проведен в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Общий объем финансирования проекта составил 143,9 млн рублей. Из федерального бюджета на ремонт этого участка было выделено 113,7 млн рублей, а из бюджета Республики Татарстан — 30,2 млн рублей.

Казанская компания «Строй-Инжиниринг» выиграла конкурс на реконструкцию автодороги от Ижевска до аэропорта. Контракт на сумму 4,7 млрд рублей был заключен с казенным учреждением Удмуртской Республики «Управтодор».

Рената Валеева