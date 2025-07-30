Камчатка снова пережила два землетрясения за несколько минут

Глубина эпицентра первого сейсмического события составила 64,8 километра, второго — 10,8 километра

Фото: Маргарита Головатенко

Два землетрясения магнитудой 5,0 и 4,8 произошли на Камчатке в течение пяти минут. Об этом сообщил камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук, пишет ТАСС.

Первое землетрясение, магнитудой 5,0, зафиксировано в 350 километрах от Петропавловска-Камчатского. Второе, магнитудой 4,8, произошло в 273 километрах от краевого центра. Глубина эпицентра первого сейсмического события составила 64,8 километра, второго — 10,8 километра.

По данным сейсмологов, на данный момент сведений об ощущаемости землетрясений в населенных пунктах не поступало.

Ранее на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,7. Его эпицентр, по уточненным данным, находится на глубине 47 километров. В регионе объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах.

Рената Валеева