Ученые выяснили, где находится эпицентр Камчатского землетрясения
Кроме того, появились сообщения о том, что несколько китов выбросило на берег в Японии после цунами, последовавшего за землетрясением на Камчатке
На Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,7. Его эпицентр, по уточненным данным, находится на глубине 47 километров, сообщил РИА «Новости» директор камчатского филиала Единой геофизической службы РАН Данила Чебров.
В регионе объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Правительство Сахалинской области сообщило о введении режима ЧС в Северо-Курильском районе после землетрясения и цунами.
— Эпицентр пересчитали, он уже на глубине 47 километров, это все равно поверхностное землетрясение... Это огромное землетрясение, которое считается поверхностным, — пояснил Данила Чебров.
Мощность землетрясения была настолько велика, что сейсмические волны достигли Испании всего за 15 минут, о чем сообщил Институт геонаук (IGEO).
— Вот так было зафиксировано землетрясение магнитудой 8,8 на Камчатке в Испании. Сейсмические волны достигли ее всего за 15 минут, — говорится в сообщении института.
Кроме того, появились сообщения о том, что несколько китов выбросило на берег в Японии после цунами, последовавшего за землетрясением на Камчатке.
Власти Камчатки и Сахалинской области продолжают мониторинг ситуации и призывают население к бдительности.
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