Ученые выяснили, где находится эпицентр Камчатского землетрясения

Кроме того, появились сообщения о том, что несколько китов выбросило на берег в Японии после цунами, последовавшего за землетрясением на Камчатке

Фото: Маргарита Головатенко

На Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,7. Его эпицентр, по уточненным данным, находится на глубине 47 километров, сообщил РИА «Новости» директор камчатского филиала Единой геофизической службы РАН Данила Чебров.

В регионе объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Правительство Сахалинской области сообщило о введении режима ЧС в Северо-Курильском районе после землетрясения и цунами.

— Эпицентр пересчитали, он уже на глубине 47 километров, это все равно поверхностное землетрясение... Это огромное землетрясение, которое считается поверхностным, — пояснил Данила Чебров.

Маргарита Головатенко / realnoevremya.ru

Мощность землетрясения была настолько велика, что сейсмические волны достигли Испании всего за 15 минут, о чем сообщил Институт геонаук (IGEO).

— Вот так было зафиксировано землетрясение магнитудой 8,8 на Камчатке в Испании. Сейсмические волны достигли ее всего за 15 минут, — говорится в сообщении института.

Кроме того, появились сообщения о том, что несколько китов выбросило на берег в Японии после цунами, последовавшего за землетрясением на Камчатке.

Власти Камчатки и Сахалинской области продолжают мониторинг ситуации и призывают население к бдительности.

Рената Валеева