Все четыре кандидата подали документы на пост главы Татарстана

Теперь ЦИК предстоит проверить достоверность представленных сведений и принять решение о регистрации кандидатов

Фото: предоставлено ЦИК РТ

Центральная избирательная комиссия Татарстана официально завершила прием документов от кандидатов на пост главы республики. Как сообщили в пресс-службе ЦИК РТ, все четыре выдвинутых кандидата успешно предоставили необходимые документы для регистрации.

В гонке за пост раиса Татарстана участвуют:

Действующий раис Татарстана Рустам Минниханов,

Виталий Смирнов,

Руслан Юсупов,

Хафиз Миргалимов (подал документы последним).

Прием документов завершился сегодня в 18.00. Теперь ЦИК предстоит проверить достоверность представленных сведений и принять решение о регистрации кандидатов.

Выборы раиса Татарстана состоятся в Единый день голосования, 14 сентября. На территории республики будут открыты 2 752 избирательных участка, которые будут работать с 7.00 до 20.00.

Рената Валеева