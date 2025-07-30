Все четыре кандидата подали документы на пост главы Татарстана
Теперь ЦИК предстоит проверить достоверность представленных сведений и принять решение о регистрации кандидатов
Центральная избирательная комиссия Татарстана официально завершила прием документов от кандидатов на пост главы республики. Как сообщили в пресс-службе ЦИК РТ, все четыре выдвинутых кандидата успешно предоставили необходимые документы для регистрации.
В гонке за пост раиса Татарстана участвуют:
- Действующий раис Татарстана Рустам Минниханов,
- Виталий Смирнов,
- Руслан Юсупов,
- Хафиз Миргалимов (подал документы последним).
Прием документов завершился сегодня в 18.00. Теперь ЦИК предстоит проверить достоверность представленных сведений и принять решение о регистрации кандидатов.
Выборы раиса Татарстана состоятся в Единый день голосования, 14 сентября. На территории республики будут открыты 2 752 избирательных участка, которые будут работать с 7.00 до 20.00.
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