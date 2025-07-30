МИД Франции: «Впервые арабские страны Ближнего Востока осуждают ХАМАС»

ЕС и арабские страны призвали ХАМАС сложить оружие и передать власть в Газе

Европейский союз и ряд стран Лиги арабских государств, включая Египет, Катар и Саудовскую Аравию, выступили с совместным призывом к ХАМАС с требованием отказаться от власти в секторе Газа и освободить всех заложников. Декларация, подписанная 30 июля, была опубликована агентством AFP.

Документ был согласован представителями 17 стран на конференции ООН, посвященной возобновлению процесса создания двух государств для израильтян и палестинцев.

— ХАМАС должен прекратить правление в секторе Газа и передать оружие Палестинской администрации при международном участии и поддержке, чтобы создать суверенное и независимое палестинское государство, — говорится в тексте декларации.

Подписанты также осудили нападение ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года, а также израильские удары по жилым районам и гражданской инфраструктуре в Газе. Они призвали ХАМАС освободить всех заложников, а израильскую армию (ЦАХАЛ) — вывести войска из анклава.

В Париже, который вместе с Эр-Риядом председательствовал на конференции, назвали документ «историческим и беспрецедентным».

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил:

— Впервые арабские страны Ближнего Востока осуждают ХАМАС, призывают к разоружению, требуют его исключения из управления Палестиной и четко выражают свое намерение нормализовать отношения с Израилем в будущем.

Минздрав палестинского полуэксклава Газа сообщил о критическом росте числа смертей, связанных с недоеданием, на фоне продолжающейся блокады.

Рената Валеева