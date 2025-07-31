Сегодня в Татарстане ожидается до +27 градусов

Будет переменная облачность, преимущественно без осадков

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Сегодня в Татарстане будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер северо-восточный 5—10 м/с, днем местами с порывами до 13 м/с. Утром температура составит порядка +16 градусов. Днем в Татарстане ожидается от +22 до +27 градусов. В Казани воздух также прогреется до +27 градусов.

Галия Гарифуллина