План «Ковер» повлиял на снижение пассажиропотока в аэропортах Татарстана
Аэропорт Бугульмы, имеющий региональный статус, ощутил влияние плана «Ковер» в наименьшей степени
Периодическое введение плана «Ковер», направленного на обеспечение безопасности воздушного пространства, оказало негативное влияние на пассажиропоток в международных аэропортах Казани и Нижнекамска. Об этом стало известно на заседании коллегии Госкомитета Татарстана по тарифам, где обсуждались вопросы функционирования транспортной инфраструктуры республики.
В ходе обсуждения представитель Минтранса подчеркнула, что влияние плана «Ковер» на разные аэропорты Татарстана различается. Так, аэропорт Бугульмы, имеющий региональный статус, ощутил влияние плана «Ковер» в наименьшей степени, поскольку его вводили там лишь однажды.
Согласно представленным данным, в первом полугодии 2025 года Международный аэропорт «Казань» зафиксировал снижение пассажиропотока на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аэропорт «Бегишево» показал еще более значительное снижение — на 2,3%. В то же время региональный аэропорт «Бугульма» продемонстрировал рост пассажиропотока на 10,7%.
В Татарстане объяснили разницу между режимами «Беспилотная опасность» и «Угроза атаки БПЛА».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».