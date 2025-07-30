План «Ковер» повлиял на снижение пассажиропотока в аэропортах Татарстана

Аэропорт Бугульмы, имеющий региональный статус, ощутил влияние плана «Ковер» в наименьшей степени

Периодическое введение плана «Ковер», направленного на обеспечение безопасности воздушного пространства, оказало негативное влияние на пассажиропоток в международных аэропортах Казани и Нижнекамска. Об этом стало известно на заседании коллегии Госкомитета Татарстана по тарифам, где обсуждались вопросы функционирования транспортной инфраструктуры республики.

В ходе обсуждения представитель Минтранса подчеркнула, что влияние плана «Ковер» на разные аэропорты Татарстана различается. Так, аэропорт Бугульмы, имеющий региональный статус, ощутил влияние плана «Ковер» в наименьшей степени, поскольку его вводили там лишь однажды.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Согласно представленным данным, в первом полугодии 2025 года Международный аэропорт «Казань» зафиксировал снижение пассажиропотока на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аэропорт «Бегишево» показал еще более значительное снижение — на 2,3%. В то же время региональный аэропорт «Бугульма» продемонстрировал рост пассажиропотока на 10,7%.

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Рената Валеева