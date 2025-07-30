Российские пловцы завоевали золото на чемпионате мира в Сингапуре

Всего у российских спортсменов в Сингапуре уже 12 наград: четыре золотые, пять серебряных и три бронзовые

Фото: Динар Фатыхов

Сборная России по плаванию триумфально выступила на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре, завоевав золотые медали в комбинированной смешанной эстафете 4 по 100 метров. Об этом пишет РИА «Новости».

Российская команда, в составе которой выступали Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Дарья Клепикова и Дарья Трофимова, показала время 3 минуты 37,97 секунды. Этот результат стал новым рекордом чемпионатов мира.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Второе место заняла сборная Китая, отстав от россиян на 2,02 секунды. Бронзовые медали достались команде Канады, финишировавшей с отставанием в 2,93 секунды.

Данил Семьянинов и Александра Кузнецова, участвовавшие в предварительном заплыве, также будут удостоены золотых медалей.

Эта победа стала первой золотой медалью для российских пловцов на текущем чемпионате мира и второй наградой в копилке команды. Всего у российских спортсменов в Сингапуре уже 12 наград: четыре золотые, пять серебряных и три бронзовые.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. Напомним, что в феврале 2023 года Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) перенесла турнир из Казани. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

Рената Валеева