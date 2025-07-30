Россияне стали чаще жаловаться на банки и реже — на страховые компании

Чаще всего клиенты жалуются на блокировку операций и счетов, а также на приостановку дистанционного банковского обслуживания

Фото: Арсений Губаев

В первом полугодии 2025 года количество жалоб от потребителей финансовых услуг в Банк России возросло на 18,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего поступило 182,4 тысячи жалоб. Однако в последние три месяца наблюдается снижение числа обращений — почти на 7% по сравнению с первым кварталом. Об этом сообщил Центробанк.

Основной рост жалоб связан с банками, где количество претензий увеличилось на 28,6%. Чаще всего клиенты жалуются на блокировку операций и счетов, а также на приостановку дистанционного банковского обслуживания. Эти меры банки принимают для борьбы с финансовым мошенничеством.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В то же время жалобы на страховщиков сократились почти вдвое — на 47%. Это связано с тем, что граждане теперь могут самостоятельно проверять коэффициент бонус-малус и оспаривать его через сайт Национальной страховой информационной системы. За первое полугодие 2024 года было подано 10,4 тыс. таких жалоб, а в 2025 году — всего 80.

Количество жалоб на микрофинансовые организации увеличилось на 3,6%, что связано с трудностями при возврате средств за дополнительные услуги и получении кредитных каникул. Однако случаи навязывания дополнительных услуг стали реже.

Ситуация с претензиями к участникам рынка ценных бумаг также улучшилась — количество жалоб снизилось на 19%. Особенно заметно уменьшилось число обращений по поводу санкционных ограничений.

Жалобы на негосударственные пенсионные фонды (НПФ) возросли на 17,7% из-за увеличения претензий на оформление долгосрочных сбережений. В абсолютных цифрах таких жалоб немного — всего 193 на более чем 5,6 миллиона заключенных договоров. При этом количество жалоб на переход из Социального фонда России в НПФ уменьшилось на 40,3%.

Анастасия Фартыгина