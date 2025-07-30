В Татарстане за полгода почти 9 тыс. человек обратились в больницы из-за укусов клещей
Эпидемиологическая ситуация в регионе стабильная
В Татарстане за последние полгода в больницы с укусами клещей обратились 8804 человека. Это соответствует средним многолетним показателям. Как сообщила Любовь Авдонина, замруководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану, эпидемиологическая ситуация в регионе стабильная.
Из всех исследованных клещей в 17% случаев был обнаружен возбудитель боррелиоза, а клещевой энцефалит выявили у 35 особей, что составляет 0,8% от общего числа исследованных. Зафиксировано шесть случаев боррелиоза и один случай энцефалита — этот укус произошел в Башкирии во время отдыха в лесу.
Обработка территорий от клещей завершена. Специалисты обработали 2960 гектаров, включая парки, скверы и места массового отдыха.
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