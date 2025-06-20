После отдыха в Башкирии татарстанцы заболели боррелиозом и энцефалитом

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По состоянию на 18 июня в медорганизации Татарстана обратились 6,5 тыс. человек с жалобами на присасывание клещей, из них 1,7 тыс. — дети. Данные показатели не превышают средний многолетний уровень, сообщили в Роспотребнадзоре.

Наибольшее количество укусов клещами зарегистрировано среди жителей:

Казани — 2 108 человек;

Набережных Челнов — 784 человека;

Нижнекамского района — 490 человек.

Зарегистрированы два случая иксодового клещевого боррелиоза и один случай клещевого энцефалита. Все случаи связаны с укусами, произошедшими во время отдыха в лесу в Башкирии.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В целях профилактики клещевых инфекций на наиболее посещаемых населением территориях, включая места размещения летних оздоровительных учреждений, парки и скверы, проведены противоклещевые обработки на площади 2 961,9 га (106% от запланированного). Контроль эффективности акарицидных обработок на площади 2 334,5 га показал отсутствие клещей.

Продолжается кампания по иммунизации против клещевого энцефалита. На данный момент привиты 11,7 тыс. человек (76,9% от плана).

Рената Валеева